Galimmo : légère perte semestrielle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le contexte du 1er semestre 2021 est resté marqué par la poursuite de la crise sanitaire et les différentes mesures restreignant l'activité des commerces instaurées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus. Avec le respect des couvre-feux et les différentes jauges de superficie instaurées, l'ensemble des commerces a pu rouvrir progressivement ses portes au public à partir du 19 mai, dans le respect des normes sanitaires et des jauges imposées aux magasins.

Parallèlement, Galimmo SCA a poursuivi au cours du semestre le recouvrement des loyers restant dus au titre de 2020. Au 30 juin 2021, après prise en compte des abandons contractualisés à cette date en contrepartie de mesures de soutien aux locataires, le taux de recouvrement des loyers et charges de 2020 s'établit à 93% (85% au 31 décembre 2020). Le taux de recouvrement des loyers et charges facturés aux 1er et 2è trimestre 2021 s'établit respectivement à 70% et 52%. Affecté par la crise, il pâtit du manque de visibilité sur les modalités concrètes de mise en oeuvre des mesures de soutien annoncées par le gouvernement.

La valeur du patrimoine France de Galimmo à fin juin 2021 s'élève à 652,1 millions d'euros (hors droits), soit une progression de +0,7% à périmètre courant par rapport à fin décembre 2020. A périmètre comparable, il est en léger recul de -1%.

Les investissements réalisés au cours du 1er semestre 2021 se sont élevés à 10,2 ME. Les revenus locatifs bruts du 1er semestre 2021 s'élèvent à 17,8 ME, contre 18,9 ME au 1er semestre 2020 qui avait été exempt d'impact lié à la crise sanitaire jusqu'à mi-mars. Les revenus locatifs bruts du 1er semestre baissent de -5,6%. Les charges locatives et immobilières nettes s'élèvent à 4,9 ME, soit une hausse de +16,7%. En conséquence, les revenus locatifs nets du 1er semestre 2021 s'établissent à 12,9 ME, en baisse de -12,3%, soit -20% à périmètre constant.

Au total, l'impact de la crise sanitaire sur les revenus locatifs nets du 1er semestre 2021 est estimé à -1,8 MEs par rapport au 1er semestre 2020.

Le résultat opérationnel courant avant variation de la juste valeur et quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence s'élève à 8,9 ME pour le 1er semestre 2021, en baisse de -18,1%.

Au total, le résultat net s'établit à -0,3 ME au 1er semestre 2021 (contre une perte de -15,7 ME au 1er semestre 2020).

Solide situation financière

Le résultat EPRA atteint 6,1 ME pour le 1er semestre 2021 (7,5 ME en 2020). Ce recul s'explique principalement par l'impact de la crise sanitaire sur les revenus locatifs nets.

A fin juin 2021, l'EPRA NDV s'élève à 466,3 ME (468,2 ME au 31 décembre 2020). La baisse de -0,4% provient de la perte de -0,3 ME constatée sur le 1er semestre 2021 et de la distribution de 1,7 ME de dividendes en numéraire en juin 2021.

Au 30 juin 2021, l'endettement financier de Galimmo SCA s'élève à 184,6 ME, un montant stable par rapport au 31 décembre 2020 et correspondant à son emprunt bancaire hypothécaire. La trésorerie disponible s'établit à 33,2 ME à fin juin 2021 (38,5 ME au 31 décembre 2020). Cette évolution s'explique principalement par l'autofinancement d'une partie des investissements de la période. L'endettement net est passé de 145,4 ME au 31 décembre 2020 à 151,4 ME au 30 juin 2021.

Ainsi, le ratio de LTV net reste modéré à 23,3% à fin juin 2021 (22,4% à fin décembre 2020).

Perspectives

Galimmo SCA se prépare à continuer d'adapter ses opérations en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des mesures prises par les autorités au niveau national ou local. Tout en maintenant sa politique de gestion financière rigoureuse et sa discipline de développement maîtrisé, Galimmo SCA peut poursuivre activement le déploiement de ses plans d'actions visant à renforcer l'attractivité de ses centres et en élargir les usages, la commercialisation de ses surfaces disponibles et de ses projets ainsi que sa démarche de progrès continu dans le domaine de la RSE, avec son programme "Engagé pour Demain".