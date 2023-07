Galimmo : La Valeur du patrimoine immobilier hors droits est de 681,6 ME

(Boursier.com) — Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce ce jour les résultats semestriels pour la période clôturée le 30 juin 2023. Les comptes du 1er semestre 2023 ont été arrêtés par le gérant et examinés par le Conseil de surveillance réuni le 25 juillet 2023.

Les Loyers annualisés bruts sont de 45,2 ME au S1, en croissance de 3,2% par rapport au 31 décembre 2022. Le Chiffre d'affaires des commerçants ressort en hausse de 9,1% par rapport au 1er semestre 2022. Les Revenus locatifs nets sont stables à 19,9 ME. Le Résultat EPRA est de 9,6 ME.

Situation financière solide

La Valeur du patrimoine immobilier hors droits est de 681,6 ME en léger recul de 0,9%. Le Ratio de LTV net est de 22,2%. L'Emprunt bancaire de 203 ME est refinancé à échéance 2028 en février 2023.

Eric Ravoire, Président de Galimmo Services France, gérant de Galimmo SCA, a déclaré : "Le dynamisme de notre activité s'est maintenu au cours du 1er semestre. Le chiffre d'affaires des commerçants et la fréquentation de nos centres de Shopping convivial ont progressé. L'activité locative est restée soutenue et s'est traduite par une nouvelle hausse des loyers annualisés. Nous avons poursuivi le renforcement de notre offre, notamment dans le domaine de la santé et de la beauté, secteur au premier rang de notre mix commercial. Nous avons également continué d'ouvrir nos sites à des acteurs traditionnellement peu présents en centre commercial pour développer de nouvelles formes d'activités, comme le commerce de seconde main. Sur le plan financier, notre situation reste solide et la mise en place en février d'un nouvel emprunt nous a permis de reporter à 2028 notre prochaine échéance bancaire. Notre décision d'incorporer des critères ESG dans ce crédit confirme notre volonté d'intégrer pleinement nos engagements environnementaux et sociétaux dans nos opérations et la gestion de nos centres commerciaux."

"Le 12 juillet, nous avons pris acte de l'accord signé par nos actionnaires de contrôle en vue de l'acquisition de Galimmo SCA par Carmila prévue pour l'été 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations requises. Nos équipes restent donc pleinement mobilisées sur nos priorités opérationnelles que sont la gestion dynamique et la bonne marche de nos programmes de modernisation de nos centres afin qu'ils continuent à jouer leur rôle économique et social structurant au service des territoires" a ajouté Eric Ravoire.