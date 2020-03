Galimmo : hausse de 12% des revenus locatifs en France

Galimmo : hausse de 12% des revenus locatifs en France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, les revenus locatifs bruts de Galimmo s'élèvent à 41,6 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à 2018 (37,2 ME).

En 2019, l'activité locative en France s'est traduite par la signature de 108 baux et opérations commerciales portant sur une surface totale de 19.139 m2 GLA. La contribution du 4e trimestre est de 43 signatures. Au total, les signatures de l'année 2019 ont porté sur un montant de 5,1 ME et la réversion brute sur anciens loyers s'est élevée à 10,7% à périmètre comparable.

Perspectives

Galimmo SCA poursuit le déploiement de son plan d'investissement et de sa politique de gestion dynamique de ses centres commerciaux destinés à en renforcer l'attractivité et à valoriser son portefeuille d'actifs en France.

L'achèvement des travaux et la livraison de l'extension du centre commercial de Rennes Pacé sont prévus au 4e trimestre 2020.

L'année 2020 verra également le début des travaux d'extension et de rénovation du centre commercial d'Ermont.

Les résultats annuels seront publiés le 20 mars 2020 avant bourse.