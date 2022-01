Galimmo : Eric Ravoire est nommé directeur général

(Boursier.com) — Galimmo Real Estate, détenteur et opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce la nomination d'Eric Ravoire en tant que Directeur général de Galimmo à compter du 28 février 2022. Cette fonction recouvre les missions d'Administrateur délégué de Galimmo Real Estate en Belgique et de Président de Galimmo Services France, Gérant de Galimmo SCA, la société cotée qui détient et gère le patrimoine du Groupe en France. Eric Ravoire succédera à Maël Aoustin qui a décidé de quitter le groupe pour relever de nouveaux défis professionnels.

Arrivé en 2014 afin de préparer la création de Galimmo, Eric Ravoire a ensuite participé activement aux cotés de Maël Aoustin à la constitution et à la mise en place de l'organisation du groupe ainsi qu'au pilotage de ses actions stratégiques et à la gestion dynamique de son portefeuille de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en France, en Belgique et au Luxembourg. Il occupe depuis 2019 le poste de Directeur général délégué du groupe en charge des opérations.