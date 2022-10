Galimmo : devrait continuer à bénéficier du dynamisme de l'activité locative au dernier trimestre

(Boursier.com) — Les revenus locatifs bruts cumulés de Galimmo sur les 9 premiers mois de l'année 2022 sont en progression de 18,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent pour s'établir à 33,1 millions d'euros.

A périmètre comparable, la hausse des revenus locatifs bruts s'élève à 14,7% par rapport au 30 septembre 2021. Cette performance se traduit par des revenus locatifs bruts pour les 9 premiers mois de l'année à un niveau supérieur de 7,9% à celui de la même période en 2019, dernier exercice de référence avant la crise sanitaire (soit +1,2% à périmètre comparable).

Perspectives

Au cours du dernier trimestre de l'année, Galimmo SCA devrait continuer de bénéficier du dynamisme de l'activité locative ainsi que des livraisons des projets de développement et restructuration intervenues depuis 2021.

Le bilan financier de Galimmo SCA reste solide. Tout en maintenant sa politique de gestion financière rigoureuse et sa discipline de développement maîtrisé, Galimmo SCA peut se consacrer activement à la poursuite du déploiement de ses plans d'actions prioritaires visant à :

- Commercialiser les surfaces disponibles et les projets ;

- Adapter le mix enseigne aux modes de consommation, accueillir les enseignes dans des secteurs en développement et élargir l'activité à de nouveaux usages ;

- Achever les projets de développement en cours et préparer l'engagement de nouveaux programmes ;

- Optimiser les consommations énergétiques de ses centres ;

- Déployer sa démarche de progrès continu dans le domaine de la RSE, avec le programme " Engagé pour Demain " en poursuivant les initiatives sociétales mises en place avec et pour les territoires et leurs publics tout en formalisant le plan de transition énergétique de la Société et de son patrimoine d'actifs.