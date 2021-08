Galimmo dévoile Shop'in Pacé, près de Rennes

Galimmo dévoile Shop'in Pacé, près de Rennes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Galimmo , détenteur et opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, présent dans quatre pays européens, célèbre la nouvelle configuration du centre commercial Shop'in Pacé, situé à proximité de Rennes.

Refonte totale du design et de l'architecture avec un thème maritime pour parti pris, restructuration intérieure en lien avec l'hypermarché Cora pour une surface dédiée aux boutiques et moyennes surfaces portée à 8.500 m3, élargissement de l'offre et des services donnant la part belle au bien-être et à de nouveaux services de santé, arrivée d'Action et Picard, deux enseignes structurantes : c'est avec une toute nouvelle configuration que Shop'in Pacé accueille désormais ses publics et rayonne sur un territoire en plein essor.

Au coeur de la zone commerciale située à l'ouest de Rennes, le site s'inscrit en complémentarité avec les différents pôles de commerce de l'agglomération Rennes Métropole, un territoire en forte expansion démographique et riche d'entreprises technologiques innovantes.

Le programme de restructuration du centre commercial a été conçu afin de renforcer à la fois son positionnement de proximité avec de nouveaux services et son rayonnement dans sa zone de chalandise avec une offre enrichie, tout en étendant son empreinte économique et sociale au sein de la région. Les boutiques et moyennes unités occupent 8.500 m2 GLA, une surface qui a été étendue de 3.800 m2 GLA, commercialisée à 96%, portant la surface totale du site à 19 000 m(2) en intégrant l'hypermarché Cora.

Enfin, à l'occasion de sa reconfiguration, le site a adopté sa nouvelle identité : Shop'in Pacé.

Après notamment Shop'in Houssen à proximité de Colmar, Shop'in Publier à proximité d'Evian et le centre commercial Cora Essey-lès-Nancy, la transformation de Shop'in Pacé est une nouvelle opération d'envergure réalisée par le groupe Galimmo depuis sa création. Elle constitue une nouvelle illustration de sa stratégie qui vise à concevoir avec leurs publics des centres commerciaux de référence à taille humaine et à installer les enseignes au sein de lieux de commerce et de vie chaleureux, à la fois modernes et authentiques, parfaitement intégrés dans leur environnement.

Les 3 millions de visiteurs annuels attendus bénéficieront d'une toute nouvelle offre commerciale, composée d'une soixantaine d'enseignes. La reconfiguration du centre commercial a bénéficié de la démarche propre à Galimmo qui repose sur la participation active des différents publics dans la phase de conception des projets. Plusieurs journées d'ateliers participatifs ont rassemblé 40 participants : salariés des boutiques et de l'hypermarché, élus locaux, clients habitués et non clients ont été réunis à l'occasion de 2 ateliers de réflexion et ludiques.

Au titre de la politique générale de Galimmo, l'extension de Shop'in Pacé fera l'objet d'une certification Breeam In-Use permettant d'attester de la performance environnementale de son exploitation.