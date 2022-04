Galimmo : 9% de croissance organique des revenus locatifs au 1er trimestre

(Boursier.com) — Pour Galimmo, les revenus locatifs bruts du 1er trimestre 2022 progressent de 13,1% par rapport au 1er trimestre 2021 pour atteindre 11,1 millions d'euros. A périmètre comparable, la hausse des revenus locatifs bruts s'élève à 9% par rapport au 1er trimestre 2021.

Le taux d'occupation financier atteint 94,1% pour l'ensemble du portefeuille à fin mars 2022, en hausse par rapport au 31 décembre 2021 (93,7%). Le taux d'occupation financier des sites de Shopping convivial s'élève à 96,8% et celui des galeries de Proximité s'établit à 86%.

Le taux de recouvrement du 1er trimestre 2022 s'établit à 86% au 22 avril 2022. Parallèlement Galimmo SCA a poursuivi au cours du trimestre le recouvrement des loyers et charges restant dus au titre de l'année 2021 et le taux s'établit à 89% au 22 avril 2022 (85% au 14 février).

Perspectives

Au cours de cette année, Galimmo SCA devrait récolter les fruits d'une activité locative toujours soutenue et de l'ouverture de nouvelles boutiques au sein du Centre Commercial Ermont, de Shop'in Houssen et des centres commerciaux Cora Haguenau et Villers-Semeuse.

Tout en maintenant sa politique de gestion financière rigoureuse et sa stratégie de développement maîtrisé, Galimmo SCA poursuit activement le déploiement de ses plans d'actions prioritaires.

Quelle stratégie ?

"Galimmo SCA a enregistré de bonnes performances opérationnelles au cours du 1er trimestre 2022. Les revenus locatifs ont progressé de manière soutenue, portés par les succès de la commercialisation et les programmes de restructuration réalisés au cours des derniers trimestres ainsi que par la bonne marche de l'activité dans les centres. Après une année record en 2021, l'activité locative est restée très dynamique. Tout ceci constitue une nouvelle démonstration de l'attractivité de nos sites et de notre stratégie pour en faire des lieux de vie et de commerce en engageant tous leurs publics", indique Eric Ravoire, Président de Galimmo Services France, gérant de Galimmo SCA, qui poursuit : "Nous sommes pleinement mobilisés pour continuer à les moderniser, adapter leurs usages et renforcer leur activité dans les domaines en expansion et plébiscités par les clients. Pour accueillir de nouvelles enseignes et créer les formats adaptés aux nouveaux acteurs en centre commercial, nous disposons encore d'un important potentiel de restructuration de surfaces existantes, le cas échéant en accompagnement de la transformation de l'hypermarché. Ainsi, après Shop'in Pacé en 2021, nous allons bénéficier en 2022 de l'achèvement des programmes de restructuration-extension du Centre Commercial Ermont et de redéveloppement partiel de Shop'in Houssen et nous préparons l'engagement de plusieurs nouveaux projets. Enfin, en 2022, nous poursuivons la mise en oeuvre de notre démarche de progrès continu " Engagé pour demain " en déployant les initiatives sociétales, qui font partie de la marque de fabrique de Galimmo SCA depuis sa création et cimentent l'attachement des publics à nos sites, tout en renforçant notre feuille de route environnementale".