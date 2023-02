Galimmo : 25,7 ME de résultat net en 2022

(Boursier.com) — Galimmo SCA a maintenu un volume élevé de signatures en 2022 avec 148 nouveaux baux contractés pour un volume de loyer de 6,5 millions d'euros (165 baux pour 7,7 ME en 2021), en dépit d'un contexte économique difficile. Les signatures de l'année portent sur une surface totale de 19.561 m2

Les loyers annualisés bruts atteignent 43,8 ME au 31 décembre 2022 contre 42,4 ME un an plus tôt. Ils progressent de 3,2% en dépit des locaux libérés par l'enseigne Camaïeu qui était présente sur 15 sites. Le taux de recouvrement des loyers et charges 2022 est de 92,9% au 10 février 2023.

La valeur du patrimoine France à fin décembre 2022 s'élève à 687,6 ME (hors droits), soit une hausse de 3,7% par rapport à fin décembre 2021, portée par les projets de restructuration-extension. A périmètre comparable, la valeur du patrimoine enregistre une progression de 2,1% liée aux hypothèses de taux retenues par les experts.

Les revenus locatifs bruts de l'année 2022 s'élèvent à 44,7 ME, en hausse de +6,9% par rapport à 2021, soit +7,3 % par rapport à 2019, dernier exercice avant crise. A périmètre comparable (retraités de l'effet des travaux d'extension et de restructuration), ils augmentent de 3,4%.

Au total, les revenus locatifs nets de l'exercice 2022 progressent de 6,9 ME pour atteindre 40,2 ME, soit une hausse de 20,7% sur un an et de 10,1% par rapport à 2019. A périmètre comparable, les revenus locatifs nets sont en hausse de 15,3% par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel courant avant variation de la juste valeur et quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence s'élève à 32,7 ME, en hausse de 32,8% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net s'établit à 25,7 ME (4,4 ME en 2021).

Le résultat EPRA est de 23,3 ME pour l'exercice 2022 (18,1 ME en 2021), soit une progression de 28,7%.

A fin décembre 2022, l'EPRA NDV s'élève à 497,9 ME (471,3 ME au 31 décembre 2021). La hausse de 26,6 ME (soit +5,6%) s'explique principalement par le résultat positif de l'exercice pour 25,7 ME.

Solide situation financière

Au 31 décembre 2022, l'endettement financier Galimmo SCA s'élève à 203,6 ME (200,5 ME au 31 décembre 2021). Il correspond principalement à l'emprunt bancaire hypothécaire.

La trésorerie disponible s'établit à 61,9 ME (49,7 ME au 31 décembre 2021). L'endettement net est passé de 150,8 ME au 31 décembre 2021 à 141,7 ME au 31 décembre 2022

Le ratio de LTV net ressort à 20,7% à fin décembre 2022 (22,8% à fin décembre 2021).

Dividende

Galimmo proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 11 mai, d'approuver la distribution d'un dividende de 0,36 euro par action, avec option de paiement en titres.

Perspectives

En 2023, Galimmo SCA devrait bénéficier des nombreuses signatures de baux, de l'achèvement du programme d'extension du Centre Commercial Ermont, de l'ouverture de la deuxième phase d'extension de Shop'in Houssen à Colmar ainsi que de la livraison de moyennes surfaces à Dole, Flers et Villers-Semeuse réalisés en 2022.