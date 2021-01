GAFAM : un trésor de guerre de 588,48 milliards de dollars

(Boursier.com) — Les choses n'ont pas beaucoup évolué en un an. Les cinq géants de la tech américaine disposaient d'une montagne de cash cumulée de 588,48 milliards de dollars à fin octobre 2020. Un montant en très légère baisse par rapport à 2019 (-0,78%) malgré les effets dévastateurs de la crise liée à la pandémie de coronavirus sur de nombreux pans de l'économie. Selon les données de 'Buy Shares', Apple dispose toujours du plus gros trésor de guerre (191,83 milliards de dollars, en repli de 6,83%), devant Microsoft (139,97 Mds$, +2,52%), Alphabet (132,59 Md$, +9,5%), Amazon (68,40 Mds$, -4,18%) et Facebook (55,69 Mds$, -4,37%).

En plus d'offrir un coussin de sécurité pendant les phases de turbulences économiques comme c'est le cas actuellement, les entreprises utilisent leur trésorerie pour répondre à divers objectifs 'traditionnels' comme l'investissement en capital, la réalisation d'opérations de croissance externe ou la restitution d'argent aux actionnaires par le biais de rachats et de dividendes. Certains investisseurs reprochent néanmoins parfois à ces sociétés de laisser dormir ce cash plutôt que d'investir dans la R&D, la croissance future ou de récompenser leurs actionnaires.