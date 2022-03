GAFAM : du souci à se faire ?

(Boursier.com) — Le ministère américain de la Justice a approuvé une législation antitrust ciblant les plateformes technologiques dominantes, indique le Wall Street Journal. Le WSJ rapporte que le DoJ a envoyé une lettre aux dirigeants du Comité judiciaire du Sénat disant : "Le Département considère la montée des plateformes dominantes comme une menace pour l'ouverture des marchés et la concurrence, avec des risques pour les consommateurs, les entreprises, l'innovation, la résilience, la mondialisation. compétitivité et notre démocratie". Le WSJ souligne que c'est la première fois que l'administration Biden se prononce aussi fortement en faveur de l'idée d'empêcher des entreprises comme Amazon, Alphabet (Google) et Apple de favoriser leurs propres produits et services par rapport à ceux de leurs concurrents.