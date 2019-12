Futuren met en service deux parcs éoliens et obtient un nouveau permis de construire

(Boursier.com) — Au cours du 2e semestre 2019, Futuren a mis en service deux parcs éoliens pour une capacité cumulée de 50,8 MW et a obtenu un nouveau permis de construire, purgé de tout recours, pour installer 4 éoliennes en France.

D'une part, le parc éolien des Coteaux, situé sur le territoire des communes de Feuges, Aubeterre, Montsuzain et Sainte-Maure, dans le département de l'Aube, comprend 11 éoliennes, de 3,45 MW de puissance nominale, soit une capacité totale de 38 MW. Mis en service en août 2019, il produit suffisamment d'électricité d'origine renouvelable pour couvrir les besoins en électricité de plus de 33.000 foyers par an.

D'autre part, le parc éolien du Mazurier, situé sur le territoire de la commune de Châtillon-lès-Sons, dans le département de l'Aisne, comprend 4 éoliennes de 3,2 MW de puissance nominale, soit une capacité totale de 12,8 MW. Mis en service en novembre 2019, ce parc produit dorénavant de l'électricité d'origine renouvelable, qui couvrira les besoins en électricité de plus de 12.000 foyers chaque année.

Ces deux mises en service portent à 501 MW la capacité brute exploitée pour compte propre par Futuren, dont 271 MW situés en France.

Par ailleurs, le projet de Varaize, situé sur le territoire de la commune éponyme, en Charente-Maritime, a obtenu toutes les autorisations, purgées de tout recours, pour sa réalisation et son exploitation. Le projet comprendra 4 éoliennes. Le modèle de turbines est en cours de sélection. Par ailleurs, Futuren poursuit la construction du parc éolien de Mottenberg, d'une capacité de 15,4 MW, situé dans le département de la Moselle.

Ces parcs ont été pris en compte dans les travaux de valorisation de l'expert indépendant désigné par la société dans le cadre du projet d'offre publique de retrait déposé par EDF Renouvelables auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le 5 novembre.