Fujitsu adopte les solutions Cloud HSM et de gestion de clés de Thales

(Boursier.com) — Thales annonce que ses modules de sécurité matériels (HSM) hébergés dans le cloud et ses solutions de gestion de clés ont été choisis par Fujitsu, leader japonais des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Les modules et solutions Thales viennent renforcer les nouvelles offres de sécurisation des PKI et de chiffrement des données d'entreprise, actuellement commercialisées par Fujitsu dans toute l'Europe. Fujitsu a intégré Data Protection On Demand, le service Cloud HSM de Thales, avec son service Microsoft Certificate Authority (CA) géré, pour proposer un service de bout-en-bout à la fois hautement sécurisé et pratique pour les PKI d'entreprises. Fujitsu a également intégré dans son nouveau service de chiffrement des données la plate-forme de gestion de clés de Thales pour une gestion sécurisée des clés de chiffrement tout au long du cycle de vie. Ce nouveau service, qui fait partie de l'offre de protection des données de Fujitsu, permettra aux clients de sécuriser leurs données sur site ainsi que dans des environnements hybrides et multi-cloud.

Rappelons que Data Protection On Demand de Thales offre un service sécurisé de gestion de clés dans le cloud et HSM as-a-service. Fujitsu voit dans le service Cloud HSM de Thales un moyen simple et rentable de permettre aux entreprises d'accéder à la technologie PKI, avec Microsoft CA comme autorité de certification et la gestion sécurisée des clés, pour un large éventail de cas d'usage.