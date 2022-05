FTI Consulting renforce son équipe Forensic and Litigation Consulting en France

(Boursier.com) — FTI Consulting Inc annonce la nomination à Paris de Cyril Naudin, en tant que Senior Managing Director au sein du segment Forensic and Litigation Consulting en charge des activités Investigation & Compliance.

Expert des enjeux stratégiques d'investigation sur la criminalité financière et la conformité, Cyril Naudin accompagne des entreprises françaises et internationales, ainsi que leurs conseils juridiques, depuis plus de 20 ans. Son arrivée au sein de l'équipe Forensic and Litigation Consulting parisienne vient renforcer les équipes de Karl Payeur, nommé en décembre dernier à la tête des activités Forensic and Litigation Consulting and Technology en France. Avant de rejoindre FTI Consulting, Cyril Naudin était associé du département forensic et conformité de l'un des Big Four intervenant régulièrement en France et en Afrique.

Karen Briggs, responsable EMEA Forensic and Litigation Consulting and Technology chez FTI Consulting, déclare : "Cyril nous apporte une riche expertise en termes d'investigation et de conformité. Sa nomination participe à notre ambition de devenir le leader en matière de services forensic & investigation et de conseil en conformité et technologie en France et dans toute la région EMEA."