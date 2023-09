FTI Consulting renforce son équipe Corporate Finance & Restructuring en France

(Boursier.com) — FTI Consulting Inc annonce ce jour la nomination d'Arnaud Abécassis en qualité de Managing Director au sein du segment Corporate Finance & Restructuring en France, dirigé par Thierry Miremont.

Arnaud Abécassis (40 ans) bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans le conseil. Spécialiste des sujets de compétitivité - avec un focus particulier sur la création de valeur et la réduction de la complexité - il accompagne ses clients dans leur croissance, y compris les opérations de M&A, la transformation de leur operating model, ainsi que leur restructuration. Il a principalement oeuvré dans les secteurs des produits de grande consommation, du luxe, du retail, et de l'industrie, pour le compte de sociétés cotées et non-cotées.

Après un début de carrière à la direction industrielle du groupe Nestlé en tant que chef de projet, Arnaud a officié pendant près de 10 ans au sein de cabinets spécialisés en performance des opérations, dont Argon Consulting, spécialiste en supply chain, avant d'intégrer Alvarez & Marsal en 2019 en qualité de Directeur au sein de l'entité dédiée à la performance du Private Equity. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Paris, ainsi que d'un Master of Science de l'université de Cranfield (Royaume-Uni).

L'arrivée d'Arnaud Abécassis s'inscrit dans la poursuite du développement du segment Corporate Finance & Restructuring de FTI Consulting à Paris, qui propose des solutions sur l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises, dont des programmes d'amélioration de la performance commerciale et opérationnelle, mais aussi des accompagnements d'opérations de fusions et acquisitions, de carve-out et de restructurations opérationnelles.