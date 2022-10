FTI Consulting France renforce son offre Corporate Finance & Restructuring

(Boursier.com) — FTI Consulting Inc annonce ce jour la nomination de Raphaël Miolane en qualité de Senior Managing Director au sein de l'équipe Corporate Finance & Restructuring en France, dirigée par Thierry Miremont. Il rejoint ainsi la practice Business transformation, qui propose des services de conseil afin d'aider les clients dans l'optimisation de leurs performances commerciales et opérationnelles, leurs transformations, leurs opérations de M&A et de restructurations.

Raphaël Miolane (45 ans) bénéficie de plus de 20 ans d'expérience de conseil et de direction de transformations complexes pour des sociétés internationales confrontées à des défis opérationnels et financiers d'envergure. Il a tout particulièrement oeuvré dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la restauration, du retail et de la grande consommation.

De 2009 à 2018, Raphaël Miolane a contribué à la transformation de Yum! Brands en Europe, d'abord en tant que CFO de KFC pour la France, puis Directeur Général de l'Europe Centrale & Est. Il a ensuite oeuvré comme CEO au retournement de Pizza Hut Royaume-Uni, avant d'initier la transformation digitale de l'enseigne en fondant et dirigeant Pizza Hut Digital Venture. Il a enfin dirigé la région Europe en tant que Managing Director, où il a revu le modèle organisationnel et de développement.

Par la suite, après avoir occupé la fonction de Président exécutif de Courtepaille entre 2018 et 2020, il a fondé son propre cabinet de conseil en transformation et retournement d'entreprises, ChangeCo. Il a notamment accompagné Subway en tant que DG en charge de redéfinir la structure et la gestion de la performance du réseau en France, Belgique, Luxembourg, Italie et Grèce.

Titulaire d'un Master de l'ESC Clermont Business School et d'un MBA de la Moore School of Business de l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis, Raphaël Miolane a démarré sa carrière en 2001 chez Procter & Gamble, d'abord en France, puis en Suisse et en Suède. Après 6 ans au sein du groupe américain, il a rejoint le Boston Consulting Group à Paris comme consultant puis chef de projet dans les secteurs du retail, de la grande consommation et des télécommunications.

Raphaël Miolane est membre du bureau parisien de la Young Presidents' Organization, association à but non-lucratif regroupant de jeunes dirigeants d'entreprise, et est aussi engagé dans le coaching au sein de l'International Coach Federation.