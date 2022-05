FTI Consulting étend son offre Corporate Finance & Restructuring à la France

(Boursier.com) — FTI Consulting Inc annonce la nomination de Thierry Miremont en tant que Senior Managing Director des activités Corporate Finance & Restructuring en France.

Thierry Miremont combine plus de 30 ans d'expérience de conseil et de direction générale dans la conduite de projets de transformations complexes pour des sociétés internationales cotées, familiales ou détenues par des fonds d'investissement, confrontées à des défis opérationnels et financiers majeurs.

Il a d'abord oeuvré chez Arthur Andersen, puis chez McKinsey & Company où il a servi sur tous les continents aussi bien des grands groupes internationaux que des ETI, sur des problématiques stratégiques, opérationnelles ou organisationnelles, dans les secteurs des biens de consommation, industriels, financiers et des services. En tant que Partner chez McKinsey & Company, il a codirigé à l'échelle mondiale les activités relatives aux compagnies aériennes.

Il a ensuite été un des dirigeants de Quiksilver en Europe, puis au niveau mondial, avant de créer sa propre société de management de transition, pour assumer la fonction de directeur général de sociétés en proie à des challenges de développement, de transformation ou de retournement, dont Photowatt dans le secteur du photovoltaïque, le tour-opérateur FRAM, le transporteur de colis TNT Express, le distributeur de pneus Euromaster ou, plus récemment, l'opérateur aéroportuaire Swissport.

Au sein du bureau français de FTI Consulting, Thierry Miremont se concentrera en priorité sur le développement de la practice Business Transformation, qui propose des solutions sur l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises, dont des programmes d'amélioration de la performance commerciale et opérationnelle, mais aussi des accompagnements d'opérations de fusions et acquisitions, de carve-out et de restructurations opérationnelles, leur permettant de faire preuve de résilience et de gagner en compétitivité sur le long terme. Il assurera également le développement des practices Financial restructuring et Transactions services.