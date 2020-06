Frey va investir 35 ME dans la filière bois

(Boursier.com) — Depuis sa création, Frey s'est imposé comme l'un des acteurs les plus innovants de l'immobilier. Pionnier des 'retail parks' écologiques en 2008 avec son concept Greencenter, le groupe suit depuis une trajectoire responsable, faisant du développement durable le principal marqueur de ses projets, tant dans le développement et l'aménagement que dans la gestion de son parc locatif. Aujourd'hui, Frey donne une nouvelle dynamique à cet engagement. Dans une démarche inclusive, sous l'impulsion commune de ses collaborateurs et en impliquant toutes ses parties prenantes -enseignes, entreprises, collectivités et grand public- le groupe affirme sa stratégie RSE.

A cette fin, Frey va contribuer à dynamiser la filière bois française via l'acquisition et l'exploitation en France de forêts durablement gérées. Le groupe va également accélérer la sobriété carbone de son modèle, de la construction jusqu'à l'exploitation de ses actifs. Frey est également la 1ère foncière française à publier son RNPG carbone pour quantifier l'impact financier de son empreinte carbone sur sa rentabilité.

Le principe d'une enveloppe de 35 millions d'euros a été validé par le Conseil d'Administration du groupe pour accompagner cette stratégie jusqu'à l'horizon 2030. Le groupe a ainsi créé son propre groupement forestier, FoREY, et est devenu, le 4 juin dernier, propriétaire et exploitant d'une première forêt de 104ha située en Côte d'Or à Messigny et Vantoux. D'autres acquisitions sont prévues dans les prochains mois.

Cette stratégie de contribution climat innovante doit permettre à Frey d'atteindre la neutralité en émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030.

Rappelons que l'empreinte carbone de Frey pour l'année 2019 est de 275.887 T eq/CO2. Le RNPG carbone 2019 du groupe est de 42,8 ME, soit un RNPG 2019 de 49,7 ME réduit d'une charge carbone de 6,9 ME.