Frey : une première dans le secteur immobilier !

Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Frey marque une nouvelle fois son empreinte sur le secteur de l'immobilier commercial en devenant la 1ère société foncière française à adopter la qualité "entreprise à mission" en inscrivant dans ses statuts sa raison d'être -remettre le commerce au service de l'intérêt collectif- les engagements sociaux, environnementaux et sociétaux qui y sont attachés. Les actionnaires de Frey ont en effet approuvé à l'unanimité lors de l'Assemblée générale extraordinaire, la résolution visant à lui permettre d'adopter le statut de Société à Mission, conformément à la PACTE.

Une entreprise à mission est une entreprise qui s'est dotée d'une "raison d'être", d'objectifs sociaux, environnementaux et sociétaux, qui constituent sa "Mission". Elle peut ainsi conjuguer performance économique et contribution à l'intérêt général. Inscrire une mission dans ses statuts est un acte fort, qui engage formellement les dirigeants et les actionnaires à déployer les moyens nécessaires pour poursuivre cette mission , estime le management de Frey.

Le Groupe Frey, qui a la conviction que l'utilité du commerce dépasse largement celle de la simple transaction marchande, se fixe 3 objectifs visant à remettre le commerce au service de l'intérêt collectif :

- Faire du commerce un levier de mixité urbaine : pour cela, Frey renforce son engagement à construire des lieux de vie mixtes et utiles à la société

- Revaloriser le rôle du commerce dans la création de lien social et dans la résilience économique locale : Frey renforce son engagement à l'utilité de ses lieux et à la convivialité

- Faire du commerce un accélérateur de la transition environnementale : l'engagement environnemental de Frey franchit une étape supplémentaire, notamment autour des objectifs suivants, chacun contribuant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2030.

En outre, Frey a constitué un Comité de Mission, organe social distinct, chargé de suivre l'exécution de la mission, en prenant en compte les intérêts des parties prenantes ayant un lien direct avec l'activité du Groupe. Il est constitué de 7 membres :

- Nathalie Palladitcheff, Présidente du Comité de Mission, Présidente et cheffe

de la direction d'Ivanhoé Cambridge,

- Carine Stoeffler, Risk Manager de Frey,

- Clémence Bchu, Directrice du développement de l'agence d'urbanisme et d'architecture Bechu & Associés,

- Elisabeth Laville, Fondatrice de l'agence conseil Utopies, administratrice de B Lab France,

- François Lemarchand, Fondateur de Nature & Découvertes et membre du Conseil d'Administration de Frey en tant qu'administrateur indépendant,

- Robert Herrmann, homme politique et ancien Président de l'Eurométropole de Strasbourg,

- Christophe Garot, Directeur Général France de Bopro, agence conseil en développement durable.