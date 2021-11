Frey : une première !

(Boursier.com) — Frey annonce la signature de deux lignes de financement moyen terme assorties de critères de performance ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) d'un montant total de 150 millions d'euros à 5 ans (avec deux options d'extension d'une année supplémentaire) auprès de ses partenaires bancaires historiques : un premier financement d'un montant de 100 ME auprès de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, LCL et Crédit Agricole Languedoc et un second d'un montant de 50 ME auprès de Société Générale et Crédit Mutuel Arkéa.

Ce nouveau type de financement permet à Frey d'aligner son objectif de renforcement de la liquidité avec l'implémentation de ses engagements ESG. Au 30 juin 2021, Frey disposait de 182,8 ME de liquidités se décomposant en 130 ME de lignes de trésorerie non tirées et d'une trésorerie de 52,8 ME.