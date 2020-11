Frey : une ligne de crédit revolving solidaire de 70 ME

(Boursier.com) — Frey annonce la signature d'une ligne de crédit revolving solidaire de 70 millions d'euros à 5 ans (avec deux options d'extension d'une année supplémentaire) avec Crédit Agricole CIB, LCL & la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. Ce crédit porte intérêts à Euribor 3 Mois augmenté d'une marge indexée et présente des covenants financiers usuels pour ce type de financement (notamment ratio Loan To Value, ratio ICR et ratio de dette gagée). Cette opération permet à la fois de conforter la liquidité du groupe (qui dispose de lignes sécurisées non tirées et de trésorerie pour un montant total de 248,3 ME au 30 juin 2020) et d'apporter une source de financement complémentaire à des acteurs de l'économie solidaire conformément aux engagements du Groupe en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale.

Ce crédit comporte en effet un mécanisme de renoncement d'une partie de la rémunération par les trois banques du pool et un abondement d'un montant équivalent par Frey au profit d'une structure solidaire, laquelle pourra changer chaque année. Le montant total financé à parts égales par Frey et le pool bancaire pourra monter jusqu'à 140.000 euros sur l'ensemble de la durée de la ligne de crédit (5 ans hors options d'extension).

En premier lieu, Frey a choisi l'association du Chef Thierry Marx, Cuisine Mode d'Emploi(s), afin de la soutenir dans ses projets solidaires. Ces projets permettent la réinsertion, par les métiers de la cuisine et de la restauration, de personnes en situation de précarité économique et sociale, jusqu'ici éloignées de l'emploi. Cet engagement, aux impacts sociaux positifs, fait écho à d'autres initiatives entreprises de longue date par le Groupe Frey pour favoriser l'accès au monde du travail.

Crédit Agricole CIB et LCL ont agi en tant que co-arrangeurs dans cette opération, et également en tant que prêteurs, aux côtés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.