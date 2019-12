Frey : succès de l'augmentation de capital de 161,5 ME

Frey : succès de l'augmentation de capital de 161,5 ME









Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Frey annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 161,5 millions d'euros.

Les fonds provenant de cette augmentation de capital permettront à la société de renforcer sa structure financière et actionnariale, notamment en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille du développement qui est composé de 4 projets totalisant 189.000 m2 pour un montant total d'investissement de 378 ME, dont 342 ME sont à vocation patrimoniale.

Le produit net de cette levée de fonds permettra de couvrir la quote-part de fonds propres nécessaire au financement de ces projets en cours de développement, compte tenu de leur création de valeur, et pourra aussi être affecté, si l'opportunité se présentait, au financement de l'acquisition de nouveaux actifs immobiliers en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif du groupe d'atteindre à moyen terme un patrimoine économique de plus de 1,5 milliard d'euros (en part du groupe), tout en conservant un ratio LTV inférieur à 50%.

L'augmentation de capital a été souscrite en totalité, pour un montant brut de 161.499.960 euros se traduisant par l'émission de 5.383.332 actions nouvelles d'une valeur nominale de 2,5 euros à un prix de souscription unitaire de 30 euros.

Ainsi, à l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 27 novembre 2019 :

- 4.861.658 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 90,3% des actions nouvelles à émettre ;

- 427.631 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible, représentant environ 7,9% des actions nouvelles à émettre et seront intégralement allouées ;

- conformément à leurs engagements donnés à titre de garantie, Predica, Cardif Assurance Vie et Sogecap ont également souscrit à l'opération pour un volume d'actions représentant respectivement chacun 0,6% des actions à émettre.

Les principaux actionnaires de la société (Firmament Participations, Predica, Foncière AG Real Estate, Cardif Assurance Vie et Sogecap) ainsi que de la SCI Primonial Capimmo, gérée par Primonial REIM (nouvel investisseur) ont souscrit à l'augmentation de capital conformément à leurs engagements de souscription donnés à titre irréductible, à titre réductible et à titre de garantie.

Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris interviendront le 4 décembre. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010588079.

A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de la société s'élèvera à 60.562.492,50 euros, divisé en 24.224.997 actions de 2,50 euros de valeur nominale chacune.