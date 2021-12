Frey : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Frey annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 102 millions d'euros. Les fonds provenant de l'augmentation de capital permettront à la Société de renforcer sa structure financière en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille de projets en développement, notamment à Saint-Ouen (les Docks St-Ouen-sur-Seine) et à Saint-Genis-Pouilly (Open) en France, et à Lleida (Shopping Promenade) en Espagne. Le produit net de l'augmentation de capital, estimé à 101,3 millions d'euros, permettra à la Société de financer partiellement les projets sécurisés de son pipeline de développement français et international, lesquels représentent un investissement global d'environ 300 millions d'euros, le solde étant financé par endettement externe (en ce compris le financement conclu le 10 novembre) et par la trésorerie disponible de la Société.

Les décaissements au titre de la réalisation de ces projets s'échelonneront sur plusieurs années. Les tirages des nouvelles lignes de crédits destinées à les financer s'échelonneront également sur plusieurs années et auront à terme pour conséquence d'augmenter le ratio LTV (Loan to Value) de la Société tout en restant dans la limite du ratio maximum de 50% qu'elle s'est fixée.