Frey : solide semestre

(Boursier.com) — Dans un contexte sanitaire encore perturbé, le concept de promenade commerciale de plein air combiné à un mix merchandising complet et diversifié répond parfaitement aux besoins des consommateurs et démontre la pertinence d'un modèle économique de commerce plus durable et frugal pour les commerçants. Ainsi, dans un contexte d'exploitation qui se normalise, le succès du modèle de centres commerciaux de plein air de Frey se confirme une nouvelle fois sur le semestre, avec des indicateurs qui surperforment les indices nationaux.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires des commerçants de Frey est en croissance de +5,2% par rapport à 2019 et surperforme nettement l'indice sectoriel du CNCC (-8,5%). La fréquentation des sites Frey retrouve ses plus hauts niveaux d'avant crise à 97% (par rapport au 1er semestre 2019), tandis que le CNCC publie une baisse de -15,6%. La normalisation de l'activité se confirme également dans le taux de recouvrement des loyers qui atteint 97% pour le 1er semestre 2022 (94,5% pour l'ensemble de l'année 2021).

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2022 ressort à 59,6 millions d'euros pour un résultat opérationnel courant de 30,1 ME à fin juin 2022 (23 ME en juin 2021). Le résultat opérationnel (ROP) à 61,5 ME (31 ME au 1er semestre 2021) bénéficie d'une variation de juste valeur de 33,2 ME, dont 20,1 ME sur le patrimoine à périmètre constant (soit +1,5%).

Le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 70,9 ME fin juin 2022 (25 ME en juin 2021) après l'effet positif d'un ajustement de la valeur des actifs financiers de 25,7 ME, après prise en compte d'un coût de l'endettement net de -6,3 ME et de l'imposition sur les résultats.

Les capitaux propres part du Groupe progressent de +24,5 ME au 1er semestre par rapport au 31 décembre 2021, pour s'établir à 931,6 ME.

En conséquence, l'Actif Net réévalué EPRA de continuation (NTA) (hors droits) s'établit à 918,1 ME fin juin (926,2 ME au 31 décembre 2021). Il recule de -0,9%. Ramené par action, l'ANR EPRA NTA ressort à 32,5 euros/action (32,7 euros/action fin 2021), soit une variation de -0,8%, directement liée à la distribution de dividende de 1,60 euro par action intervenue sur le semestre.

Le LTV consolidé droits inclus ressort à 37,5% (32,2% fin 2021). Le Groupe maintient un niveau de LTV confortable, dans un contexte de forte activité de croissance.

Stratégie et perspectives

Frey poursuit sa stratégie de façon active avec l'ambition de devenir le leader européen du commerce durable. Cette stratégie de croissance est fondée sur ses savoir-faire en matière d'investissement, de développement et de gestion de centres commerciaux de plein air, plus durables, plus pratiques, plus conviviaux pour les consommateurs et au modèle économique plus frugal pour les commerçants.

Frey poursuivra également sa stratégie d'expansion à long terme par des opérations de renouvellement urbain de zones commerciales d'entrée de villes et par l'acquisition d'actifs commerciaux de plein air pour les transformer et les amener aux standards du patrimoine de la foncière.