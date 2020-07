Frey se renforce dans le Frey Retail Fund

Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Frey, foncière spécialisée dans les centres commerciaux de plein air, annonce le rachat de la participation d'AG Real Estate dans le véhicule d'investissement Frey Retail Fund 2 (FRF 2). Frey devient ainsi actionnaire majoritaire dans FRF, aux côtés de son partenaire historique Crédit Agricole Assurances.

Cette opération stratégique permet à Frey de se renforcer dans des actifs de premier plan, connus de la foncière et présentant des performances solides.

Le portefeuille FRF 2 se compose principalement de 4 centres commerciaux de plein air Prime à vocation patrimoniale situés à Belfort, Cormontreuil, Dechy et Torcy (70.000 m2 au total), et de 7 actifs plus petits situés dans des zones leaders dans leur zone de chalandise.

Valorisés 184 millions d'euros hors droits 30 juin 2020, les actifs du portefeuille affichent de solides fondamentaux : taux d'occupation élevé, loyer moyen attractif pour les enseignes et taux de rendement net droits inclus de 6,7% au 30 juin 2020.

Paiement en numéraire et en actions

Cette opération sera rémunérée par remise de 650.000 actions Frey détenues en autocontrôle et par une soulte en numéraire de 20,2 ME financée sur les ressources propres de la foncière.

A l'issue de la transaction, la participation totale d'AG Real Estate au capital de Frey passera de 10% au 30 juin 2020 à environ 12,7%.

Il est stipulé qu'AG Real Estate a pris un engagement de conservation des actions Frey reçues en échange, pendant une durée de 6 mois suivant la date de réalisation de l'opération.

A l'issue de la transaction, le pôle FRF sera consolidé par intégration globale dans les comptes de la foncière.