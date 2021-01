Frey : sa raison d'être au programme de l'AG

Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Les actionnaires de Frey sont informés de la mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale qui se tiendra le 29 janvier 2021, à 10 heures, au siège social de la société à Bezannes. Il est rappelé que dans le contexte évolutif de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, le lieu et les modalités de participation physique à l'Assemblée sont très fortement susceptibles d'évoluer en fonction d'impératifs sanitaires, réglementaires et légaux. La société invite ses actionnaires à anticiper dès maintenant la probabilité de ne pas pouvoir participer physiquement à l'Assemblée. Les actionnaires sont d'ores et déjà vivement invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner mandat à un tiers ou procuration au Président de l'Assemblée.

Compte tenu de la situation, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet de la société.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 23 décembre 2020 et mis en ligne sur le site internet de la société. Les autres documents préparatoires à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société et sont consultables sur son site internet. La société invite ses actionnaires pour les demandes de communication de documents d'indiquer une adresse électronique à laquelle la communication peut être faite.

En particulier, les actionnaires auront, lors de cette Assemblée, à statuer sur une modification de statuts à l'effet d'adopter le statut de société à mission, conformément à la loi "PACTE". En d'autres termes, il s'agira de valider la raison d'être de la société et ses objectifs sociaux et environnementaux.