Frey : retenu par Bercy pour tester la plateforme ESG 'Impact'

(Boursier.com) — Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable, a lancé la plateforme Impact. Elle permettra à toutes les entreprises volontaires de publier leurs données de performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance (ESG).

Le groupe Frey fait partie des 'early adopters' sélectionnés par Bercy pour tester cette plateforme.

Impact pose en effet les bases opérationnelles d'un capitalisme plus responsable. En anticipation de la réglementation européenne des prochaines années, elle offre la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de remplir tout ou partie de 47 indicateurs écologiques, sociaux ou de gouvernance, qui donnent un premier aperçu des efforts qu'ils ont engagés pour leur transition vers des modèles plus responsables.

Entreprise à mission depuis janvier 2021, Frey fait désormais partie des entreprises françaises à la pointe sur ces enjeux ESG