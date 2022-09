Frey remporte le Trophée CNCC 2021 pour son 'Shopping Promenade Coeur Alsace'

(Boursier.com) — Chaque année le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) récompense les sites commerciaux français les plus remarquables. À cette occasion, FREY reçoit le Trophée CNCC 2021 catégorie "Création d'un parc d'activités commerciales" pour son Shopping Promenade Coeur Alsace (67).

Shopping Promenade Coeur Alsace a ouvert ses portes en mars 2021. L'ouverture de ce centre commercial de plein air marquait la 1ère pierre du vaste projet de réaménagement urbain de la Zone Commerciale Nord de l'Eurométropole de Strasbourg mené par FREY, en tant qu'aménageur mais aussi développeur, investisseur et gestionnaire. Une opération unique à l'échelle européenne.

Tout au long de ses 65.000 m2 Shopping Promenade propose à ses visiteurs une expérience inédite et une offre plurielle mêlant des commerces, des restaurants, des espaces de loisirs, mais également des services médicaux, ainsi que des concepts sociaux et solidaires.

"Ce trophée, plus qu'une récompense, est une reconnaissance pour un actif qui illustre pleinement notre trajectoire et nos ambitions sociétales, sociales et environnementales. Il vient témoigner de l'engagement de longue date de FREY et de ses équipes à soutenir un commerce toujours plus durable" a commenté Antoine Frey, Président-Directeur Général de FREY.