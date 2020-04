Frey : quel dividende au titre de 2019 ?

Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Frey a décidé, le 8 avril, de proposer lors de son Assemblée générale du 20 mai, le versement du dividende de 1,5 euro/action au titre de l'exercice 2019. Les actionnaires auront possibilité d'opter au choix entre un paiement à 100% en numéraire et, un paiement partiel en actions à hauteur de 30% du dividende (soit 0,45 euro/action) accompagné d'un versement de 70% en numéraire (soit 1,05 euro/action).

A ce jour, Antoine Frey (via Firmament Participations) et les principaux investisseurs institutionnels du Groupe (Predica, Cardif, Sogecap, AG Real Estate et SCI Capimmo, véhicule géré par Primonial REIM) représentant 86,7% du capital au 31 décembre 2019, se sont engagés à opter pour cette seconde option, ce qui représenterait un réinvestissement dans la société de l'ordre de 9,5 à 10,7 ME en fonction de l'option prise par les autres actionnaires.

Modalités de paiement du dividende

Dans le cadre du paiement du dividende en actions, le prix d'émission des actions sera déterminé conformément à la réglementation en vigueur de la manière suivante le jour de l'Assemblée générale :

- moyenne des premiers cours d'ouverture des 20 séances de bourse précédant ladite Assemblée,

- à laquelle sera appliquée la décote maximale autorisée de 10%,

- et retraitée du montant net du dividende (soit 1,50 euro par action).

Le versement du dividende devrait s'effectuer selon le calendrier suivant...

- 20 mai : Assemblée générale

- 25 mai : record date, dernier jour de bourse permettant d'acquérir des titres donnant droit au dividende 2019

- 26 mai (inclus) : début de la période d'option pour le dividende en actions (à hauteur de 30% du montant)

- 08 juin (inclus) : fin de la période d'option pour le dividende en actions

- 12 juin : Paiement du dividende en numéraire pour tous les actionnaires et livraison des actions nouvelles dans le cadre de l'option pour le paiement partiel en actions.