Frey : primé pour son Shopping Promenade Arles-Montmajour

Frey : primé pour son Shopping Promenade Arles-Montmajour









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion du SIEC online 2020, Frey a reçu le Trophée du Conseil National des Centres Commerciaux, catégorie "création/ rénovation/ extension d'un parc d'activités commerciales",

pour son Shopping Promenade Arles-Montmajour (Bouches-du-Rhône).

Shopping Promenade, le concept de centre commercial à ciel ouvert développé et géré par Frey, propose aux consommateurs une destination shopping inédite dans un cadre unique et valorisant. Ouvert en octobre 2019, Shopping Promenade Arles-Montmajour est le 2e opus du concept de centre commercial de plein air de Frey. En quelques mois, il est devenu une destination shopping incontournable à l'échelle de l'agglomération arlésienne. Si ce succès s'explique par la puissance attractive des enseignes (37 magasins dont H&M, New Yorker, FNAC, Courir, Sport 2000, Jennyfer, Armand Thiery, Damart, Maxi Bazar, Bizzbee, Besson, ...) et du pôle de restauration (9 restaurants dont La Meunerie, Chez Etienne, My Beers, Ô Tartines, Bagels and Co...), il tient également à la qualité architecturale et paysagère du site, ainsi qu'à l'expérience valorisante proposée à ses usagers.

En phase avec les nouvelles aspirations des consommateurs et les mutations des codes du commerce, Shopping Promenade Arles repose sur 3 piliers fondateurs : un cadre valorisant, une offre plurielle, et une expérience augmentée.