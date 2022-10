Frey : nouveau crédit de 110 ME assorti de critères ESG

(Boursier.com) — Frey a annoncé la signature d'une nouvelle ligne de financement moyen terme assortie de critères de performances ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) d'un montant total de 110 ME à 5 ans (avec deux options d'extension d'une année supplémentaire) auprès de ses partenaires bancaires historiques. "Forte de son statut d'entreprise à Mission, certifiée B Corp, Frey agit au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème. Ce nouveau financement s'inscrit dans la continuité de la stratégie de crédits responsables du groupe", indique Frey. Ce financement permet de poursuivre l'objectif de renforcement de la liquidité du groupe avec une implémentation systématique de ses engagements ESG. Ainsi, les crédits bancaires responsables avec une composante RSE représentent 100% des financements corporate de Frey.