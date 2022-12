Frey noue un partenariat avec Migros

(Boursier.com) — Migros France s'est associé à Frey dans le cadre d'un partenariat qui s'inscrit dans la stratégie de Migros France en faveur de la transformation et de la pérennisation du site Vitam dans la région du Genevois.

L'objectif est de mobiliser l'expertise et les ressources du Groupe Frey pour la transformation d'une friche au bénéfice d'un nouveau projet mixte et durable.

Migros France détient et exploite depuis 13 ans le centre de loisirs et de commerces Vitam idéalement situé à Neydens en Haute-Savoie, à l'intersection des principaux axes routiers structurants du Genevois. Migros France a par ailleurs acquis en 2014 des fonciers attenants permettant la restructuration du site.

Pour Frey, l'enjeu de ce partenariat est de définir et de concevoir un "Nouveau Vitam" qui deviendra à terme une nouvelle destination et un pôle de proximité vecteur de création de richesses pour le territoire, de lien social et générateur d'une nouvelle mixité urbaine au service de la transition environnementale.

Ce projet s'inscrit dans une démarche volontaire, respectueuse de l'environnement, du territoire et à la nécessaire sobriété énergétique. Il sera notamment intégré au site existant sur des surfaces déjà artificialisées. Le "Nouveau Vitam" deviendra un nouveau lieu de vie, convivial et durable, élaboré en co-construction avec toutes les parties prenantes du territoire.