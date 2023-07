Frey : net repli du RNPG au 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2023, Frey a signé 76 baux, sur l'ensemble des actifs en exploitation ou en développement, pour 7,1 ME de loyers (6,2 ME en part du Groupe). Pour les renouvellements et recommercialisations, l'up-lift moyen (calculé sur les loyers minimum garanti ) ressort à +5,4%.

Grâce à une activité locative soutenue, le taux d'occupation EPRA se maintient à 98,0% au 30 juin 2023 (stable vs 31/12/2022).

Au 30 juin 2023, les revenus locatifs du patrimoine consolidé de Frey s'élèvent à 54,1 ME, soit une croissance de +28,3% par rapport à fin juin 2022 (42,2 ME). Le chiffre d'affaires consolidé de Frey s'établit à 70,4 ME (59,6 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à 42,6 ME à fin juin 2023 (30,1 ME en juin 2022) grâce à la progression du chiffre d'affaires telle qu'exposée ci-dessus et une bonne maîtrise des charges dans un contexte de fort développement.

Le résultat opérationnel (ROP) à 51,9 ME (61,5 ME au 1er semestre 2022) bénéficie d'une variation de juste valeur positive de +9,4 ME, portée par le travail d'asset management des actifs du portefeuille et les activités de développement.

Le résultat net consolidé part du groupe (RNPG) ressort à 36,6 ME fin juin 2023 (70,9 ME en juin 2022), soit une diminution de -48,4%. Cette baisse du résultat net s'explique principalement par une moindre revalorisation des immeubles de placement et une valeur stable des instruments de couverture entre 2022 et 2023 (-50,2 ME), qui n'a pas été compensée par la progression de l'activité foncière liée aux acquisitions en Espagne.

Quel ANR ?

Au 30 juin 2023, les capitaux propres part du Groupe ressortent à 973 ME (990,1 ME au 31 décembre 2022). Cette évolution est due principalement au résultat de la période (36,6 ME) et à la distribution de dividendes votée lors de l'Assemblée Générale du 9 Mai 2023 pour un montant de 47,7 ME.

L'Actif Net Réévalué EPRA NDV (hors droits) s'établit à 972,1 ME fin juin 2023 (989,2 ME au 31 décembre 2022), -1,7%. Ramené par action, l'ANR EPRA NDV ressort à 34,7 euros/action (35 euros/action fin 2022), soit une variation de -0,9%, directement liée à la distribution de dividende de 1,70 euro par action intervenue sur le 1er semestre 2023.

Solide structure financière

A fin juin, la dette bancaire du Groupe s'élève à 913,6 ME (806,3 ME au 31 décembre 2022) et Frey dispose de 287 ME de liquidités (277 ME au 31 décembre 2022) se décomposant en 140 ME de lignes de trésorerie non tirées et une trésorerie de 147 ME.

La duration de la dette bancaire ressort à 3,6 ans au 30 juin 2023 (3,7 ans au 31 décembre 2022), portée à 4 ans post arrêté.

Après prise en compte des couvertures, le taux d'intérêt moyen de la dette du Groupe sur la base des conditions de marché au 30 juin 2023 (marge incluse), est de 2,02% (1,82% au 31 décembre 2022).

Le ratio LTV consolidé droits inclus ressort à 39,9% (38,9% fin 2022). Le Groupe maintient un niveau de levier confortable dans le contexte économique actuel et de sa forte activité de croissance.

Stratégie et perspectives

Frey poursuit sa stratégie de croissance, avec pour objectif de devenir le leader européen du commerce durable. Frey poursuivra également sa stratégie d'expansion à long terme mettant l'ensemble de ces savoir-faire au service du renouvellement urbain des territoires.

En ligne avec sa stratégie de développement, Frey a sécurisé des moyens pour soutenir sa croissance organique via le développement du pipeline de projets sécurisés et saisir les opportunités du marché.

"Dans un contexte actuel incertain, les excellentes performances de ce semestre démontrent une nouvelle fois la pertinence du patrimoine unique de Frey, qui allie robustesse de la valeur immobilière et rentabilité récurrente. Frey poursuit l'exécution de son plan stratégique et sécurise les moyens financiers afin de saisir les nouvelles opportunités que le marché actuel ne manquera pas d'offrir. Frey réaffirme plus que jamais son ambition de devenir le leader européen du commerce durable", déclare Antoine Frey, Président-Directeur Général de Frey.