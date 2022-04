Frey : les commerçants engagent bien l'année

(Boursier.com) — Le succès des centres commerciaux de plein air de Frey se confirme en ce début d'année. Le chiffre d'affaires des commerçants de Frey dépasse de 1,9% le niveau enregistré en 2019, avant la crise sanitaire et surperforme nettement l'indice sectoriel.

Dans un contexte sanitaire encore largement perturbé ce trimestre, le concept de promenade commerciale de plein air combiné à un mix merchandising complet et diversifié répond parfaitement aux besoins des consommateurs et démontre la pertinence d'un modèle de commerce plus durable et frugal pour les commerçants. Si la fréquentation des sites Frey en ce début d'année est encore en deçà de son niveau d'avant crise (en recul de -5,7%), elle reste très largement supérieure à l'indice national publié par le CNCC.