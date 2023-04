Frey : le dividende sera payé le 17 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Frey se tiendra le 9 mai 2023 à 10h, sur première convocation, au siège social de Frey, à Bezannes.

L'avis de réunion a été publié au Balo (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires). Il contient l'ordre du jour de l'Assemblée, les projets de résolutions proposés par le Conseil d'Administration qui seront soumis au vote des actionnaires et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des droits des actionnaires. Cet avis de réunion est disponible sur le site Internet du Groupe dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2023 (rubrique Finance). L'avis de convocation sera publié au BALO le 24 avril et dans le journal d'annonces légales Matot Braine.

Dividende

L'Assemblée générale fixe sera amenée à statuer sur la distribution d'un dividende de 1,70 euro par action pour chacune des 28.366.803 actions composant le capital social. Ce dividende sera versé intégralement en numéraire. Le montant du dividende était de 1,6 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Ce dividende sera mis en paiement le 17 mai.

Au cours actuel de 34 euros l'action, le rendement ressort à 5%.