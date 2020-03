Frey : le bénéfice net croît de 10% en 2019

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, la dynamique de croissance de la foncière Frey porte les revenus locatifs bruts du patrimoine consolidé (soit 367.700 m2) à 43,6 millions d'euros, en croissance de +33% sur un an (32,8 ME en 2018). L'activité de promotion pour compte de tiers représente un chiffre d'affaires de 13,6 ME (21,6 ME en 2018). En ajoutant les activités de gestion immobilière, le chiffre d'affaires de Frey s'établit à 69,4 ME fin 2019, en croissance de +22% (56,7 ME en 2018), reflétant la dynamique de croissance de la foncière en développement.

Le résultat opérationnel courant est en très forte progression (+59%). Il ressort à 29 ME en 2019 (18,3 ME en 2018). Le Groupe continue de maîtriser ses frais de structure dans un contexte de développement actif. Le résultat opérationnel s'établit à 76,4 ME (53,1 ME en 2018), soit +44%. En 2019, ce résultat bénéficie de la comptabilisation d'une très forte création de valeur (+50,1 ME) liée à l'avancement des travaux des deux grands Shopping Promenade de Strasbourg et de Claye-Souilly ainsi qu'à l'acquisition de l'actif au Portugal.

Le résultat net consolidé ressort à 59,1 ME en 2019 (+32%), après prise en compte d'un coût de l'endettement (-10,4 ME) en lien avec l'encours des lignes de financement tirées, d'une perte de valeur sur les instruments financiers liée à l'évolution des anticipations des taux d'intérêt de -1 ME et du remboursement de l'OPIRNANE (-4,3 ME).

Le résultat net part du Groupe ressort à 49,7 ME, en croissance de +10% sur un an.

L'Actif Net Réévalué EPRA triple net s'établit à 778,6 ME au 31 décembre 2019 en progression de +29% par rapport au 31 décembre 2018 (601,8 ME). Cette évolution provient de la performance opérationnelle du Groupe et de la hausse de la valeur des actifs détenus. Ramené par action, l'ANR atteint 32,70 euros/action, en croissance de +5% sur 12 mois et de +2% en tenant compte de l'impact dilutif de l'augmentation de capital réalisée en décembre 2019.

Situation financière

Le ratio LTV net consolidé droits inclus ressort à 23,1%, (25,1% fin 2018). Le groupe maintient un niveau de LTV extrêmement bas, compte tenu du renforcement des fonds propres réalisé en 2019 et de la progression de la valeur des immeubles de placements sur l'année. Suite au remboursement anticipé de l'OPIRNANE, le Groupe n'a désormais plus de dette obligataire.

Au 31 décembre 2019, la dette bancaire du Groupe s'élève à 384,3 ME, dont 303 ME au titre des lignes corporate. La dette financière est sécurisée par des opérations de couverture de taux à hauteur de 91,3% de l'encours. La duration de la dette bancaire ressort à 5,5 ans (5,9 ans au 31 décembre 2018).

Fin 2019, le Groupe disposait de 314 ME de liquidité disponible, incluant le nouveau crédit syndiqué de 100 ME d'une durée de 6 ans avec deux options d'extension d'un an supplémentaire mis en place en juillet 2019.

Dividende

Le Conseil d'administration de Frey proposera à l'Assemblée Générale du 20 mai, le versement d'un dividende de 1,50 euro/action, en progression de +25%. Ce dividende suit une croissance de 20% du coupon par action payé entre 2018 et 2019.

L'année 2019 a confirmé notre capacité à capitaliser avec succès sur nos savoir-faire en matière de commerce et de développement de lieux de convivialité autour de nos 3 axes stratégiques de croissance : déploiement en France avec l'ouverture d'un 2e Shopping Promenade en Arles et deux projets en travaux livrables fin 2020 à Strasbourg et Claye-Souilly, acquisitions et partenariats à l'international avec BNP Paribas Reim au Portugal et Eurofund en Espagne, succès de l'offre mixed-use de Citizers avec 2 premiers projets gagnés et plusieurs exclusivités en cours de finalisation , commente Antoine Frey, Président-Directeur Général de Frey. Notre ambition est, de surcroît, soutenue par nos actionnaires, rejoints cette année par le Groupe Primonial, et par une structure financière renforcée qui nous permettra de saisir toutes les opportunités qu'offrent nos marchés. En résumé, tous les leviers de croissance sont activés pour faire de Frey la 1ère foncière européenne de la convivialité .

Le Groupe poursuivra sa stratégie de développement visant à tirer la quintessence de son savoir-faire en matière d'immobilier commercial et de lieux de convivialité. Le Groupe a pour ambition de détenir à moyen terme un patrimoine de 2 milliards d'euros (en part du groupe) en Europe.

Frey annoncera la mise en place dans les prochains mois d'une politique RSE forte et ambitieuse.

En séance, dans un marché parisien en décrochage de 7,4%, l'action Frey résiste, affichant à contre-courant une hausse de 0,9% à 34,6 euros dans un volume très calme de 184 titres échangés en 5 transactions.