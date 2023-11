Frey : lance une augmentation de capital de 101,3 ME

(Boursier.com) — Frey annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 101,3 millions d'euros. L'intégralité des fonds provenant de l'Augmentation de Capital permettra à la Société de refinancer en fonds propres une partie de la quote-part du prix d'acquisition du centre commercial " Polygone Riviera ". Cette acquisition d'un montant total de 272,3 millions d'euros a été financée à hauteur de 120 millions d'euros via une dette hypothécaire souscrite auprès d'un pool bancaire composé de BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et à hauteur de 152,3 millions d'euros sur la base des ressources propres de la Société pour le solde et au moyen de tirage sur les lignes de crédit revolving du Groupe.

L'opération fait l'objet d'engagements irrévocables de souscription de ses principaux actionnaires, qui couvrent 87,76% du montant de l'Augmentation de Capital. Pour le solde, la Société a désigné la société INVEST SECURITIES en qualité d'Agent Placeur aux fins de recherche d'investisseurs et de placement des Actions Nouvelles de la Société auprès de ces derniers dans le cadre de l'Augmentation de Capital.

L'Augmentation de Capital donnera lieu à l'émission de 4.052.400 actions nouvelles au prix de souscription de 25,00 euros par action (soit 2,50 euros de nominal et 22,50 euros de prime d'émission), soit un montant brut de 101.310.000 euros, prime d'émission incluse. Le montant net du produit de l'émission des Actions Nouvelles est estimé à 100,97 millions d'euros. Chaque actionnaire de la Société se verra attribuer le 30 novembre 2023 un DPS par action. Les actions existantes seront ainsi négociées ex-droit à compter du 30 novembre 2023. 7 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle à titre irréductible au prix de 25,00 euros par action (soit une valeur nominale de 2,50 euros et une prime d'émission de 22,50 euros par action).

A titre indicatif, sur la base du cours de clôture de l'action FREY sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 24 novembre 2023, soit 29,40 euros : la valeur théorique d'un DPS est de 0,55 euro (étant rappelé que sa valeur pourra évoluer durant la période de négociation des DPS, notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action Frey) et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 28,85 euros. Le prix de souscription fait ressortir une décote de 15% par rapport au cours de clôture du 24 novembre 2023 et de 13,3% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit préférentiel de souscription sur la base du même cours de clôture de l'action.

Par ailleurs, le prix de souscription fait apparaitre une décote de 24% sur l'ANR EPRA NTA estimé au 30 juin 2023. Les demandes de souscription à titre réductible sont admises mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les Actions Nouvelles non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs ayant souscrit à titre réductible. Les Actions Nouvelles non souscrites à titre irréductible et réductible pourront être librement allouées par le conseil d'administration en application des engagements de souscription irrévocables détaillés ci-après.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de négociation des DPS s'étendra du 30 novembre 2023 au 8 décembre 20231 inclus. Durant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur Euronext Paris sous le code ISIN FR001400MAM9. Il ne sera plus possible d'acheter ou de vendre des DPS sur le marché après la clôture de la séance de bourse du 8 décembre 2023. La période de souscription s'étendra du 4 décembre 2023 au 12 décembre 2023 inclus. Les DPS non exercés deviendront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 12 décembre 2023 à la clôture de la séance de bourse.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles sont prévus pour le 19 décembre 2023. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010588079.

La Société a pris un engagement d'abstention pour une période se terminant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles.