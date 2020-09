Frey : l'ANR EPRA NDV ressort à 31 euros par action

Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Frey réalise un chiffre d'affaires consolidé de 40,1 millions d'euros (24,8 ME un an plus tôt). En plus de revenus locatifs de 26,7 ME, il intègre 5,6 ME de chiffre d'affaires lié à l'activité de promotion (2,4 ME au 30 juin 2019) et 0,9 ME liés aux activités de gestion immobilière pour le compte de tiers.

Le résultat opérationnel courant, en très forte progression, ressort à 16 ME au 30 juin (10,1 ME au 30 juin 2019) grâce à la progression du chiffre d'affaires et à une bonne maîtrise des frais de structure.

Le résultat opérationnel, à 0,1 ME, est pénalisé par la comptabilisation d'une variation de juste valeur négative de -15,6 ME

Le résultat net consolidé ressort à -3,3 ME au 30 juin 2020 (+15,2 ME au 30 juin 2019), après prise en compte de la quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence (-0,6 ME), d'un coût de l'endettement net en forte baisse (-4 ME contre -4,9 ME au 30 juin 2019).

Les capitaux propres du Groupe sont en baisse de 35,2 ME (soit -4,5%) par rapport au 31 décembre 2019 à 742,7 ME, impactés principalement par le paiement du dividende 2019 intervenu le 12 juin 2020. A cette date, la société a procédé au paiement partiel en actions de son dividende (option souscrite par 88,7% des actionnaires) permettant ainsi de conserver 9,7 ME de capitaux propres.

En conséquence, l'Actif Net réévalué EPRA NDV (droits inclus) s'établit à 742,4 ME au 30 juin 2020 en baisse de -4,5% par rapport au 31 décembre 2019 (777,6 ME). Ramené par action, l'ANR EPRA NDV ressort à 31 euros/action soit -5,5% sur 6 mois. La distribution du dividende 2019 explique la quasi-intégralité de la baisse de l'ANR.

Le ratio LTV net consolidé droits inclus ressort à 28,1% (23,1% fin 2019)

Au 30 juin 2020, le Groupe affiche 489 ME de dettes bancaires (dont 412,1 ME au titre des lignes corporate) et dispose d'une excellente liquidité (110 ME de lignes de trésorerie non tirées complétées par 138,3 ME d'encours de trésorerie disponible).

Le taux d'intérêt moyen de la dette bancaire ressort à 1,54% (1,73% au 31 décembre 2019), soit une baisse de 19 bps. La duration de la dette bancaire ressort à 5 ans (5 ans et demi au 31 décembre 2019).

Perspectives

Le Groupe poursuivra sa stratégie de développement visant à tirer la quintessence de son savoir-faire unique en matière d'immobilier commercial et de lieux de convivialité, basé sur une relation de proximité et de confiance avec ses enseignes partenaires dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel.