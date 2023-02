Frey : l'ANR EPRA NDV monte à 35 euros/action en 2022

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le patrimoine économique en exploitation de Frey développe une surface de 632.810 m2 (551.165 m2 fin 2021) tenant compte de l'acquisition de Finestrelles Shopping Centre et Parque Mediterráneo en Espagne et des arbitrages réalisés sur la période. Au global, ll est valorisé 1,543 MdE hors droits, dont 466,7 ME à l'international, en croissance de +16,1% par rapport à fin 2021 (1,329 MdE). Les loyers bruts annualisés se montent à 100,1 millions d'euros, en hausse de +24,2% par rapport à fin 2021 (80,6 ME). Le patrimoine Frey affiche un taux de vacance EPRA limité de 2%, soit un taux d'occupation de 98% (stable vs fin 2021).

Au 31 décembre 2022, les revenus locatifs du patrimoine consolidé s'élèvent à 91,5 ME, soit une croissance de +25,6% (72,9 ME sur l'exercice 2021). Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé de Frey s'établit à 124,1 ME (98,7 ME en 2021).

Le résultat opérationnel courant ressort à 65 ME à fin décembre 2022 (53 ME en 2021) grâce à la progression du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel (ROP) à 95,9 ME (76 ME en 2021) bénéficie d'une variation de juste valeur de 38,9 ME, dont 29,4 ME sur le patrimoine à périmètre constant (soit +2,2%).

Le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 129,4 ME en 2022 (65,4 ME en 2021) après prise en compte d'un coût de l'endettement net de 14,7 ME et de l'imposition sur les résultats et l'effet positif d'un ajustement de la valeur des actifs financiers de 61,0 ME. Le résultat net consolidé part du Groupe hors valorisation des MTM est de 68,3 ME (vs 57,1 ME en 2021 / +19,6%)

Les capitaux propres part du Groupe progressent de +83 ME en 2022 par rapport au 31 décembre 2021 pour s'établir à 990 ME, compte tenu du résultat de la période et de la distribution d'un dividende d'un montant de 45,4 ME.

En conséquence, l'Actif Net réévalué EPRA NDV (hors droits) s'établit à 989,2 ME fin décembre 2022 (906,3 ME au 31 décembre 2021). Il croît de +9,1%. Ramené par action, l'ANR EPRA NDV ressort à 35 euros/action (32 euros/action fin 2021), soit une variation de +9,3%, directement liée à la distribution de dividende de 1,60 euro par action intervenue au 1er semestre 2022 et aux résultats de l'année 2022.

Frey entend poursuivre l'exécution de son plan stratégique. "L'ensemble de ces réalisations nous permet aujourd'hui de confirmer plus que jamais l'ambition de Frey de devenir la plateforme leader du commerce durable en Europe", déclare Antoine Frey, Président-Directeur Général de Frey.