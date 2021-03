Frey : inauguration du Shopping Promenade de Claye-Souilly en Seine-et-Marne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Frey vient d'ouvrir au public, ce mercredi 10 mars, les portes de son nouveau Shopping Promenade à Claye-Souilly en Seine-et-Marne. Ce centre commercial à ciel ouvert, véritable ensemble urbain mixte de nouvelle génération regroupe 66 unités dont 55 magasins, restaurants et concepts de loisirs qui ouvriront dès que le contexte sanitaire le permettra. Il compte également un pôle de services médicaux.

Shopping Promenade Claye-Souilly est le 3ème opus du concept de centre commercial de plein air développé par Frey, après l'ouverture du Shopping Promenade d'Amiens en octobre 2017, du Shopping Promenade d'Arles en octobre 2019 et bientôt celle du Shopping Promenade Coeur Alsace à Strasbourg - Vendenheim, le 17 mars.

Implanté au coeur de la zone commerciale leader du nord de la Seine-et-Marne, voisin de l'un des plus puissants hypermarchés Carrefour d'Ile-de-France, Shopping Promenade Claye-Souilly apporte une offre nouvelle à cette zone de chalandise unique. L'accès du site a été facilité par la création d'un échangeur dédié sur la Nationale 3 (60.000 véhicules/jour).

Shopping Promenade participe pleinement au développement de l'emploi local :

- Pendant les 24 mois de travaux, près d'une centaine d'entreprises et jusqu'à 500 ouvriers se sont relayés sur le chantier.

- L'installation des 40 magasins et 15 restaurants vont permettre à terme la création d'environ 400 emplois équivalents temps plein. Grâce à la signature d'une Convention Emploi (convention signée par FREY et Pôle Emploi), ces emplois ont été attribués en grande majorité à des habitants du bassin de vie.

A l'heure où le commerce physique connaît de nombreuses mutations et doit se renouveler, notre volonté est de mettre à profit notre savoir-faire pour redonner sens et valeurs au commerce en construisant et gérant des lieux mixtes, conviviaux, résilients et profitables aux territoires tel que Shopping Promenade Claye-Souilly. Cette réalisation cadre parfaitement avec notre nouveau statut d'entreprise à mission ainsi qu'avec notre raison d'être : remettre le commerce au service de l'intérêt collectif , déclare Antoine Frey, Président-Directeur Général de Frey.

Le site compte : 40 magasins ; 15 restaurants ; 11 unités de loisirs et de services dont un cinéma de 3 salles (400 fauteuils), un complexe de loisir Speed Park (karting, bowling, laser game) et un pôle de services médicaux. Il dispose également d'un stationnement de 1.450 places à guidage dynamique.

L'investissement est de 99 millions d'euros.

L'action Frey termine la séance sur un gain de 3,45% à 30 euros.