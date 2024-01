Frey : inauguration de Communale à Saint-Ouen-sur-Seine

(Boursier.com) — Karim Bouamrane (Maire de Saint-Ouen-sur-Seine), Valérie Pécresse (Présidente de la Région Ile-de-France), Antoine Frey (Président Directeur Général de Frey), Richard Curnier (Directeur régional Ile-de-France de la Banque des Territoires) et Denis Legat (Président de la Lune Rousse) ont inauguré Communale, la plus grande destination gastronomique, culturelle et festive d'Europe.

Implanté à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), dans le nouveau quartier des 'Docks', le projet s'inscrit dans une opération urbaine d'envergure. Saint-Ouen-sur-Seine souhaitait se doter d'un nouveau point de rayonnement territorial et touristique. Situé au coeur d'un écoquartier qui comptera 15.000 habitants et 30.000 employés, le projet s'adresse tant aux Audoniens qu'aux habitants du Grand Paris et touristes de passage.