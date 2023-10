Frey finalise l'acquisition de Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer pour 272,3 ME

(Boursier.com) — Frey a finalisé l'acquisition auprès d'Unibail-Rodamco-Westfield de l'intégralité des parts des sociétés détenant le centre commercial de plein air Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, pour un montant total de 272,3 millions d'euros actes en mains.

L'acquisition est financée via une dette hypothécaire d'un montant total de 120 ME auprès d'un pool bancaire composé de BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et le solde sur la base des ressources propres de la société.

Grâce à cette acquisition, Frey poursuit la diversification de son portefeuille d'enseignes et de son risque locatif. Le groupe poursuit ainsi stratégie de croissance avec pour objectif de devenir le Leader européen du commerce durable. Cette stratégie a permis de créer une foncière au patrimoine unique, qui désormais prend une toute nouvelle dimension.

Rappelons que Polygone Riviera est un site majeur de 77.100 m2.