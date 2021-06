Frey : décroche la certification B Corp

Frey : décroche la certification B Corp









Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Frey devient la 1ère foncière française à obtenir le très exigeant et indépendant label B CORP (Benefit Corporation) visant à évaluer l'impact environnemental et sociétal d'une entreprise. Cette certification internationale fait suite à une évaluation rigoureuse et approfondie des performances sociales et environnementales, ainsi que de la gouvernance de la société. Elle mesure la façon dont les entreprises gèrent leurs collaborateurs, la relation avec leurs clients et leurs fournisseurs, leur empreinte écologique ou encore leurs interactions avec leurs communautés.

Le score de 102,2 points obtenu par Frey à l'issue de cet examen consacre les efforts entrepris par le groupe depuis sa création et affirme son récent statut d'entreprise à mission.