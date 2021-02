Frey : de retour d'Assemblée générale

Frey : de retour d'Assemblée générale









Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Frey s'est réunie le 29 janvier, à 10h au siège social de la société, à Bezannes, sous la présidence d'Antoine Frey. 52 actionnaires étaient présents, représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 23.438.840 actions et droits de vote attachés, soit 95,34% des titres ayant droit de vote.

Les actionnaires de Frey ont approuvé l'intégralité des résolutions qui leur ont été soumises, emportant la modification des statuts de la société pour y inclure une raison d'être, des objectifs sociaux et environnementaux ainsi qu'un comité de mission chargé du suivi de l'exécution de la mission de la société. A cet effet, les nouveaux statuts de la société sont disponibles sur le site de Frey. Cette marque de soutien par les actionnaires conforte la démarche progressive mise en oeuvre au sein de Frey depuis plusieurs années pour proposer des lieux mixtes et de commerce vivants, conviviaux et à haute qualité environnementale , commente la management qui rappelle la nouvelle raison d'être de Frey : Remettre le commerce au service de l'intérêt collectif .

Pour encadrer cette mission, le Conseil d'administration de Frey s'est réuni le même jour afin de nommer les membres du comité. Il regroupera 5 personnes indépendantes sélectionnés pour leur qualification et expertise (Nathalie Palladitcheff, Robert Herrmann, Clémence Bechu, Christophe Garot et Elisabeth Laville), un administrateur indépendant (François Lemarchand) et une représentante des salariés (Carine Stoeffler).