Frey : convocation d'une assemblée générale extraordinaire

Frey : convocation d'une assemblée générale extraordinaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La foncière FREY, spécialisée dans le développement et la gestion de centres commerciaux de plein air, annonce que le Conseil d'administration de la Société a approuvé le projet de modification des statuts de la Société à l'effet d'adopter le statut de société à mission conformément à la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi "PACTE" et qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tiendra le 29 janvier 2021, à 10 heures, au siège social de la Société à l'effet d'approuver ladite modification des statuts.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation à l'Assemblée Générale, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 décembre 2020 et mis en ligne sur le site Internet de la Société (https://frey.fr/les-ag).

Il est précisé cependant, que dans le contexte évolutif de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, le lieu et les modalités de participation physique à l'Assemblée sont très fortement susceptibles d'évoluer en fonction d'impératifs sanitaires, réglementaires et légaux.

En particulier, l'Assemblée pourrait être tenue à huis clos (hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d'y assister) si à la date de convocation de l'Assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 prise en application de l'article 11 de la loi d'urgence no 2020-290 du 23 mars 2020 et telles que modifiées et prorogées par l'ordonnance no 2020-1497 du 2 décembre 2020.

Dans ce contexte, la société invite ses actionnaires à anticiper dès maintenant la probabilité de ne pas pouvoir participer physiquement à l'Assemblée Générale. Ainsi, les actionnaires sont d'ores et déjà vivement invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner mandat à un tiers ou procuration au Président de l'Assemblée.