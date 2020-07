Frey anticipe une baisse de revenus locatifs malgré une belle performance opérationnelle

Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Frey indique que les enseignes de son parc locatif enregistrent une hausse moyenne de chiffres d'affaires de 16% à périmètre comparable depuis la levée du confinement, soit du 11 mai au 30 juin 2020. Cette performance s'explique par plusieurs facteurs :

- un mix merchandising diversifié des sites Frey qui répond aux besoins de toute la famille (mode, beauté, sport, loisirs, bricolage, jardinage, restauration, services, click & collect, pour les parents et les enfants),

- une plus grande attractivité du format "plein air" des centres Frey, plébiscité par les consommateurs après une longue période de confinement par rapport aux formats clos, à mesures sanitaires équivalentes pour l'accueil des clients.

La foncière enregistre même, sur l'ensemble de son patrimoine en exploitation en France, une hausse de fréquentation de +1,4% par rapport l'année passée sur la période du 11 mai au 22 juin. Sur la dernière semaine de juin, la fréquentation recule très légèrement (-1,4%), la base de comparaison étant faussée par un démarrage des soldes plus tardif cette année (15 juillet versus 23 juin en 2019).

Baisse de revenus

Frey rappelle avoir annoncé en avril la création d'un fonds de soutien d'une capacité financière totale de 15 ME, à destination de ses commerçants locataires, afin de les aider à traverser la crise sanitaire. A ce jour, 73% de la base locative de la foncière (% des loyers part du groupe), soit 74% de l'ensemble des baux, a déjà bénéficié du fonds, concernant la gestion des loyers et charges de la période de fermeture des commerces et de reprise d'activité.

Les accords trouvés avec les locataires par Frey via le fonds induiront une baisse des revenus de 3,6 ME en 2020, auxquels s'ajouteront un étalement de loyers de 3,1 ME remboursables sur les années 2021 et 2022.

En cas d'accord avec l'ensemble des locataires de Frey et sur la base des discussions à ce jour, la baisse de revenus locatifs en 2020 pourrait atteindre 5,5 ME, auxquels s'ajouterait un étalement de loyers de 4,3 ME.