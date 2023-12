Frey annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

(Boursier.com) — Frey annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 97,1 millions d'euros. Le règlement-livraison et le début des négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris auront lieu le 19 décembre.

Antoine Frey, Président Directeur Général, a déclaré : "La réussite de cette nouvelle levée de fonds confirme la confiance de ses actionnaires historiques et des nouveaux entrants. FREY a toujours pu compter sur leur soutien depuis sa cotation en bourse. La diversité de son actionnariat, à la fois entrepreneurial et institutionnel, demeure un gage de dynamisme et de solidité pour le Groupe. Cette levée de fonds va participer au financement de notre ambition de croissance avec pour objectif de devenir le Leader européen du commerce durable. Cette stratégie a permis de créer une foncière au patrimoine unique et l'acquisition récente de Polygone Riviera en est la parfaite illustration. FREY a sécurisé des moyens pour soutenir cette croissance et saisir les opportunités du marché en Europe."