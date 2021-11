Frey annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Frey annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 102 millions d'euros.

Les fonds provenant de l'augmentation de capital permettront à la société de renforcer sa structure financière en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille de projets en développement, notamment à Saint-Ouen (les Docks St-Ouen-sur-Seine) et à Saint-Genis-Pouilly (Open) en France, et à Lleida (Shopping Promenade) en Espagne

Le produit net de l'Augmentation de Capital, qui est estimé à 101,3 millions d'euros, permettra à la société de financer partiellement les projets sécurisés de son pipeline de développement français et international, lesquels représentent un investissement global d'environ 300 millions d'euros, le solde étant financé par endettement externe (en ce compris le financement conclu par la société le 10 novembre 2021) et par la trésorerie disponible de la société.

Les décaissements au titre de la réalisation de ces projets s'échelonneront sur plusieurs années. Les tirages des nouvelles lignes de crédits destinées à les financer s'échelonneront également sur plusieurs années et auront à terme pour conséquence d'augmenter le ratio LTV (Loan to Value) de la société tout en restant dans la limite du ratio maximum de 50% qu'elle s'est fixée.

L'opération fait l'objet d'engagements irrévocables de souscription de ses principaux actionnaires, qui couvrent 100% du montant de l'augmentation de capital.

Principales modalités de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 3.404.016 actions nouvelles au prix de souscription de 30,00 euros par action (soit 2,50 euros de nominal et 27,50 euros de prime d'émission), soit un montant brut de 102.120.480 euros, prime d'émission incluse. Chaque actionnaire de la société se verra attribuer le 23 novembre 2021 un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la séance de bourse du 23 novembre 2021. Les actions existantes seront ainsi négociées ex-droit à compter du 24 novembre 2021.