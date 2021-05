Frey annonce la réouverture complète de ses sites commerciaux en Europe

Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Frey , première foncière européenne des centres commerciaux de plein air, annonce la réouverture complète de l'ensemble de ses centres commerciaux en France, en Espagne et au Portugal.

Depuis ce matin, l'ensemble des commerces, services, terrasses de restaurants et loisirs1 des sites Frey en France ont rouvert leurs portes. Après des semaines de confinement, où seuls les commerces autorisés et le clic & collect y étaient accessibles, les équipes de FREY sont heureuses de pouvoir proposer à nouveau à leurs visiteurs des lieux conviviaux et respectant les contraintes sanitaires strictes en vigueur (distribution de gel hydroalcoolique, marquage au sol et signalisation des flux).

Rouverts depuis le début du mois de mai, la bonne dynamique de fréquentation des actifs ibériques du Groupe (Algarve Shopping au Portugal et Parc Vallès en Espagne) est un signal très positif pour ses enseignes et une marque de confiance renouvelée des visiteurs-clients dans son modèle de commerce de plein air.