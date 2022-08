Frey : acquisition d'un grand retail park en Pologne

(Boursier.com) — La foncière Frey a annoncé la signature d'une promesse d'achat auprès d'Ingka Centres pour le retail park Matarnia Park Handlowy à Gdansk (Pologne), pour un montant total d'investissement d'environ 105 millions d'euros (droits inclus). Il s'agit de la première acquisition en Pologne pour Frey.

Frey parle d'une localisation stratégique avec une accessibilité exceptionnelle : l'actif est situé au croisement des grands axes régionaux, l'autoroute E28 et la route 472 reliant l'aéroport au centre-ville de Gdansk. Il dispose également d'une bonne desserte en transports en commun grâce aux liaisons bus d'une part et d'un arrêt du réseau ferré PKM. La zone de chalandise est estimée à plus de 600.000 habitants à moins de 20 minutes avec un pouvoir d'achat de 15% supérieur à la moyenne nationale polonaise et en pleine expansion. L'offre commerciale (mode & maison, bricolage & électronique) se développe sur 52.278 mètres carrés de surface.

Le taux d'occupation actuel est de 98% pour un revenu locatif annuel net d'environ 8 millions d'euros.