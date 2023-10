(Boursier.com) — Frey acquiert Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, pour un montant total de 272,3 millions d'euros, actes en mains.

Polygone Riviera est un centre commercial de plein air de 77.100 m2 (quote-part détenue 71.000 m2), qui dispose d'excellents fondamentaux. Ouvert en octobre 2015 et bénéficiant d'un excellent niveau de certification Breeam In-Use, Polygone Riviera présente de nombreux points communs avec l'esprit des actifs du patrimoine de Frey, notamment au travers d'une clientèle similaire, familiale et fidèle. Les clients du site sont en demande et attente de nombreuses enseignes déjà présentes dans le patrimoine de Frey, ce qui permet de conforter la stratégie de repositionnement qui sera mise en oeuvre vers des enseignes plus mass market.

Grâce à cette acquisition, FREY poursuit la diversification de son portefeuille d'enseignes et de son risque locatif. La valeur du patrimoine hors droits part du groupe de Frey (pro forma des acquisitions annoncées depuis le 30 juin 2023) dépassera 2 MdsE, lui permettant de conforter sa position de foncière leader en France de sa classe d'actifs, et de confirmer son ambition de devenir la plateforme leader du commerce durable en Europe.

"Frey poursuit sa stratégie de croissance avec pour objectif de devenir le Leader européen du commerce durable. Cette stratégie a permis de créer une foncière au patrimoine unique, qui aujourd'hui prend une toute nouvelle dimension. Polygone Riviera est un site majeur en France qui recèle tous les fondamentaux que nous apprécions chez Frey. Nous sommes très heureux de le voir rentrer dans le patrimoine de Frey et enthousiastes à l'idée de pouvoir y déployer tout notre savoir-faire de gestion et d'animation", commente Antoine Frey, Président Directeur Général de Frey.